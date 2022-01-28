В МИД России подготовили проект концепции внешней политики страны

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновлённой редакции концепции внешней политики России. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — цитирует его РИА Новости.