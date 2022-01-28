«Я что, не достоин?»: Лавров о западных санкциях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о возможных санкциях США против него. Его слова приводит РИА Новости.
В ходе большого интервью министра иностранных дел России радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» журналисты напомнили, что со стороны США звучат угрозы ввести санкции «даже» против него.
«Что значит «даже»? Я что, не достоин, что ли?» - пошутил Сергей Лавров.
Ранее власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации на Украине. Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД, министра обороны России, высокопоставленных военных и крупных банков РФ.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные санкции против высших российских чиновников «деструктивными политически», но не болезненными. Он обратил внимание на то, что зарубежные активы для представителей высшего руководства России «давно запрещены» по закону, а значит «такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из них».