«Я что, не достоин?»: Лавров о западных санкциях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о возможных санкциях США против него. Его слова приводит РИА Новости.

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В ходе большого интервью министра иностранных дел России радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» журналисты напомнили, что со стороны США звучат угрозы ввести санкции «даже» против него.

«Что значит «даже»? Я что, не достоин, что ли?» - пошутил Сергей Лавров.

Ранее власти США, ЕС и лидеры G7 пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Американский сенат 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации на Украине. Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД, министра обороны России, высокопоставленных военных и крупных банков РФ.