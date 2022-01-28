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1 час назад

Лавров рассказал о всхлипываниях американских дипломатов

Для решения кризиса в дипломатических отношениях Москвы и Вашингтона необходимо обнулить все решения, которые связаны с ограничениями для диппредставительств, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Лавров рассказал о всхлипываниях американских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД прокомментировал очередной виток в переговорах о дипломатических ограничениях после инициативы России о запрете найма американских граждан в российских диппредставительствах. «Дальше вы наверное следили за этой дискуссией. Сразу начались вскрики и всхлипывания: "Как же так, вы нас обесточиваете!". Ну, если вы захотели работать на таких принципах, когда вам все можно — мы тоже будем поступать подобным образом», — предупредил дипломат.

«Мы предлагаем обнулить все что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [бывшего президента США] Обамы, и все что последовало после. Сейчас со стороны американцев идет торг. Мол, у нас обязательно для посла иметь 12 человек, которые только его обслуживают, поэтому надо их изъять из квоты [в 455 человек], которую мы на взаимной основе обозначаем», — предложил министр.

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