Лавров рассказал о всхлипываниях американских дипломатов

«Мы предлагаем обнулить все что было, начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [бывшего президента США] Обамы, и все что последовало после. Сейчас со стороны американцев идет торг. Мол, у нас обязательно для посла иметь 12 человек, которые только его обслуживают, поэтому надо их изъять из квоты [в 455 человек], которую мы на взаимной основе обозначаем», — предложил министр.