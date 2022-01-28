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1 час назад

Лукашенко попросил не упрекать Россию желанием поглотить Белоруссию

У России нет цели поглотить Белоруссию, не надо упрекать ее таким желанием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании к нации. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Лукашенко попросил не упрекать Россию желанием поглотить Белоруссию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Этого никогда не будет. И целей руководства России таких нет», — подчеркнул Лукашенко.

В сентябре 2021 года Лукашенко, выступая после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, высказался на тему «поглощения кем-то кого-то», не называя конкретных стран. «Президент России деликатно не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить», — сказал Лукашенко.

Лидеры двух стран неоднократно отмечали, что не рассматривают вопрос поглощения Белоруссии Россией. Так, Лукашенко после визита в Москву в апреле 2021-го заявил, что не на переговорах не обсуждали поглощение или объединение.

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