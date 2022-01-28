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46 минут назад

Медведев оценил вероятность казахстанского сценария в России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России нет предпосылок для беспорядков по примеру Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев оценил вероятность казахстанского сценария в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Президент Казахстана вводил чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Президент заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом». В то же время он подчеркивал, что неравенство и коррупция в стране «сыграли роль зажженной спички у пороховой бочки».

«Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны», - заявил Медведев.

По его мнению, это подтверждается голосованием по Конституции и во время выборов в законодательные органы.

Медведев подчеркнул, что в России сложилось «эффективное государство, которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства».

В то же время он назвал события в Казахстане серьезным уроком, так как речь идет о региональной безопасности.

«Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который попытались направить в другое русло», - заключил замглавы Совбеза.

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