Медведев озвучил главную беду России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ключевой проблемой России бедность. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема», - заявил Медведев.
Он отметил, что с бедностью связаны проблемы здоровья, преступности и «целый ряд других проблем».
Среди значимых проблем замглавы Совбеза также упомянул коррупцию, технологическое отставание и отсутствие в стране инновационной экономики.
«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - заключил он.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал «главными врагами» страны бедность «значительного числа населения», проблемы в области здравоохранения, образования и в развитии инфраструктуры.
Позже на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент рассказал, что с бедностью удается бороться.
«У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40», - подчеркивал он.