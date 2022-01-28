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42 минуты назад

Медведев озвучил главную беду России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ключевой проблемой России бедность. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев озвучил главную беду России
Фото: ТАССТАСС

«Я согласен с президентом. <…> Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема», - заявил Медведев.

Он отметил, что с бедностью связаны проблемы здоровья, преступности и «целый ряд других проблем».

Среди значимых проблем замглавы Совбеза также упомянул коррупцию, технологическое отставание и отсутствие в стране инновационной экономики.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», - заключил он.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал «главными врагами» страны бедность «значительного числа населения», проблемы в области здравоохранения, образования и в развитии инфраструктуры.

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Позже на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент рассказал, что с бедностью удается бороться.

«У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40», - подчеркивал он.

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