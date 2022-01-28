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56 минут назад

Глава Еврокомиссии допустила отключение России от SWIFT

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз обсуждает возможность исключения России из международной системы SWIFT, как и остановку «Северного потока – 2», в случае вторжения Москвы на Украину.

Она напомнила, что Еврокомиссия отвечает за разработку санкций и отметила, что ЕС обладает рычагом давления на Россию, так как РФ зависит от торговли с европейскими странами.

Ранее Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания работают над разработкой ограничительных мер против новых проектов России в газовой сфере.

Германия приняла решение по отключению РФ от SWIFT

По данным издания, «газовый» пакет разрабатывается при поддержке Вашингтона, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

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