Медведев: Сейчас смысла в локдауне нет

По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, локдаун был необходим на первом этапе пандемии, однако в условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в нем нет. Об этом пишет РИА Новости.
Медведев отметил, что лоукдаун был важен на первой стадии распространения коронавируса, так как «не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования».
«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», - заметил Медведев.
Заместитель председателя Совбеза России также выразил уверенность, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», однако это сделать невозможно.
За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 12 807 человек. Всего за 24 часа в России было выявлено 88 816 новых случаев заболевания. Наибольший прирост числа заболевших COVID-19 был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 24 января ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил, что введение локдауна в России не обсуждается.