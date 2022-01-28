Медведев: Сейчас смысла в локдауне нет

По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, локдаун был необходим на первом этапе пандемии, однако в условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в нем нет. Об этом пишет РИА Новости.

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Медведев отметил, что лоукдаун был важен на первой стадии распространения коронавируса, так как «не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования».

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», - заметил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза России также выразил уверенность, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», однако это сделать невозможно.

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 12 807 человек. Всего за 24 часа в России было выявлено 88 816 новых случаев заболевания. Наибольший прирост числа заболевших COVID-19 был зафиксирован в Москве - 26 586 случаев.