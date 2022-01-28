Медведев: Сейчас смысла в локдауне нет

Такая мера была необходима, считает он, на самой первой стадии пандемии, потому что никто не понимал, как с этим бороться: "У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен". Но не хватало тех же коек, и локдаун сыграл положительную роль.