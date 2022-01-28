Комитетам Госдумы поставят оценки за эффективность

Открывая весеннюю сессию Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин предложил по-новому оценивать работу думских комитетов, чтобы законодатели быстрее и эффективнее решали проблемы людей, разрабатывая и принимая более качественные законы. 27 января на заседании Комитета по контролю одобрили критерии для такой оценки. Самыми эффективными предлагают считать те комитеты, которые выдвигают больше законодательных инициатив, активно сотрудничают с кабмином и Счетной палатой, информируют избирателей о своей работе.

Фото: Юрий Инякин/ПГ Юрий Инякин/ПГ

Проверят качество законопроектов

Видео дня

В новом созыве Госдумы 32 комитета — на шесть больше, чем в прошлом созыве. Они загружены неравномерно. Больше всего работы у депутатов из комитетов по госстроительству и законодательству, по труду и социальной политике, по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по информационной политике. Свыше 70 процентов законопроектов находятся в десяти комитетах, а около 30 процентов — в 22.

На первом пленарном заседании Госдумы 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что каждый комитет должен повышать качество законотворчества и искать конкретные решения на благо людей. Вместе с Правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения и вносить на рассмотрение.

«Не администрировать повестку, а формулировать. Должна быть другая работа, и тогда будет иное качество, граждане будут получать долгожданные решения», — подчеркнул Володин.

«Правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итог работы», — сказал спикер Госдумы. Он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову сформулировать базовые критерии оценки их деятельности.

Комитет по контролю разработал перечень таких критериев и отправил Мельникову. Депутаты считают, что в первую очередь следует оценивать качество законотворчества. О низком качестве свидетельствует большое количество поправок, внесенных в течение года в закон, прошедший через определенный комитет. Также неблагоприятным фактором является необходимость принятия многочисленных нормативных актов для реализации новых норм. Это значит, что сам закон слишком неопределенный, рамочный. Нужно контролировать и сроки рассмотрения проектов — бывает, что они ждут обсуждения годами.

Предложили проверить «инициативность» депутатов — насколько активно они общаются с избирателями и экспертами, собирают ли их предложения, сколько законопроектов вносят.

Следующий критерий эффективности — уровень организации и планирование работы. Образцовые комитеты собираются на очные заседания, формируют годовой план работы, заранее рассылают депутатам материалы по повестке заседаний, оперативно публикуют принятые решения. Сейчас повестку часто рассылают непосредственно перед началом заседания, на сайте комитета иногда её вообще нет, материалы по итогам заседания публикуют не сразу, а через несколько дней.

В связи с этим сформировали ещё один критерий — публичность планов, работы, и результатов деятельности депутатов. Все эти сведения, а также мнения парламентариев следует размещать на официальном сайте комитета. Кроме того, посмотрят, сколько круглых столов организовал комитет, и транслируют ли его заседания в прямом эфире.

С правительством рекомендовали общаться ближе

Следует оценить и эффективность взаимодействия с правительством и Счётной палатой, считают в Комитете по контролю. Депутаты через эти ведомства могут запрашивать сведения, проверять готовность нормативных правовых актов, контролировать сроки предоставления отзывов.

Критерии позволят повысить эффективность работы депутатского корпуса, уверен глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Но нагрузка на комитеты разная и количество депутатов тоже различается, — сказал он «Парламентской газете». — Например, в наш комитет поступает много законопроектов, а депутатов всего двенадцать. У нас выстроены взаимоотношения с Минфином, Счётной палатой, Министерством труда, с внебюджетными фондами, мы почти ежедневно находимся на связи». Комитетам, у которых меньше работы, депутат посоветовал больше общаться с гражданами, общественными организациями, экспертами, устраивать парламентские слушания и другие мероприятия, и по итогам разрабатывать законопроекты, исходя из правоприменительной практики.

Общие показатели оценки эффективности сложно будет применить к Комитету по контролю, так как его работа связана в меньшей степени с законотворчеством, и в большей — с регулированием деятельности Госдумы в целом. «Наш комитет отличается от других, и в аналогичном положении находятся комитеты по международным делам и по делам СНГ, так как у них нет большой законотворческой повестки», — сказал глава Комитета по контролю Олег Морозов. Международники в основном занимаются проектами ратификаций различных межгосударственных соглашений.

«При формировании критериев надо подумать о перераспределении законодательной нагрузки между комитетами. Она зачастую формируется формально, и совершенно очевидно, что наш Комитет мог бы претендовать ещё на какие-то сегменты законодательной работы», — сказал Морозов. В прошлом созыве, например, депутаты занимались рассмотрением проектов, связанных с избирательным законодательством.