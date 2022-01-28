Минтруд планирует увеличить ряд соцвыплат

Министерство труда России планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую структуру, сообщает «Коммерсант».

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Как ожидается, данная мера позволит увеличить социальные выплаты россиянам, а также сделает получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе. После реорганизации работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

Как рассчитывают в Минтруде, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер ряда социальных выплат для граждан страны в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы.