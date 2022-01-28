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18 минут назад

Минтруд планирует увеличить ряд соцвыплат

Министерство труда России планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единую структуру, сообщает «Коммерсант».

Минтруд планирует увеличить ряд соцвыплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как ожидается, данная мера позволит увеличить социальные выплаты россиянам, а также сделает получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе. После реорганизации работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

Как рассчитывают в Минтруде, при минимальном росте нагрузки на бизнес это позволит увеличить размер ряда социальных выплат для граждан страны в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы.

После слияния в управлении фонда появится новый орган — наблюдательный совет, в который войдут семь человек. Это представители работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор РТК, глава Минтруда и сам председателя фонда. Координировать работу фонда также будет Министерство труда. Окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства — как и сейчас.

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