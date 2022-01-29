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38 минут назад

В Совфеде объяснили нежелание Финляндии вступать в НАТО

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием Nation News объяснил нежелание Финляндии вступать в Североатлантический альянс (НАТО).

В Совфеде объяснили нежелание Финляндии вступать в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, решение вступить в НАТО обернулось бы для Хельсинки проблемами.

«Мало того, что расходы, так еще и проблемы — эта организация сама по себе агрессивная, она никого не защищает и пытается втянуть в конфликт», — пояснил Джабаров.

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Член Совфеда считает, что Финляндия поступает мудро, и политика нейтралитета, которой она придерживается, принесет ей большие выгоды.

27 января премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны не рассматривает возможность вступления в НАТО в ближайшее время. До этого с опровержением планов вступления в альянс выступил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, Хельсинки не планируют менять курс в международной политике.

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