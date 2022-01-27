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2 часа назад

Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

27 января издание Bloomberg сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин не поддержал идею Центрального банка о полном запрете майнинга.

Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Путин поддержал инициативу Минфина о налогообложении и проведении основных операций с криптовалютой в районах с избытком электроэнергии. К таким относятся Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не озвучивал позицию Владимира Путина. 20 января Центробанк выразил желание запретить майнинг и криптовалюту. Это решение не поддержали ФСБ, МВД и Госдума. По мнению представителей этих структур, подобный ход может выставить Россию на посмешище.

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