Владимир Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

27 января издание Bloomberg сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин не поддержал идею Центрального банка о полном запрете майнинга.

Путин поддержал инициативу Минфина о налогообложении и проведении основных операций с криптовалютой в районах с избытком электроэнергии. К таким относятся Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не озвучивал позицию Владимира Путина. 20 января Центробанк выразил желание запретить майнинг и криптовалюту. Это решение не поддержали ФСБ, МВД и Госдума. По мнению представителей этих структур, подобный ход может выставить Россию на посмешище.