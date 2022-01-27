Россия обратилась к Молдавии по вопросу Приднестровья

«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и (сосредоточиться) на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – заявил Зайцев.