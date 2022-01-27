У МИД России поставили «полуторку» из блокадного Ленинграда

Один из грузовиков «ГАЗ-АА», легендарная «полуторка», на которых перевозили продовольствие в блокадный Ленинград, появился у здания МИД России в Москве в честь

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78-й годовщины полного снятия блокады. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили, что около четырех тысяч таких грузовиков доставляли жизненно необходимые припасы по «Дороге жизни» через Ладожское озеро в условиях вражеских авианалетов и обстрелов.

«Всего за первую зиму блокады в Ленинград удалось доставить 361 тысячу тонн грузов, эвакуировать более полмиллиона людей. Каждый 4-й водитель не вернулся из рейса, сотни «полуторок» остались лежать на дне озера. Ту машину, которая сейчас стоит у здания МИД, достали из воды осенью 2020 года», - отмечается в сообщении.

В ведомстве пригласили москвичей и гостей столицы посетить Смоленскую площадь, чтобы «увидеть легенду и отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда».

Ранее на «полуторку» обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян. Одна опубликовала фото, сделанное во время посещения МИД России послом США Джоном Салливаном, который накануне передал письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. На снимке видно, что машина посла стоит у самых дверей здания, а на переднем плане можно заметить ретро-автомобиль.