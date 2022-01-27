У МИД России поставили "Полуторку" из блокадного Ленинграда

Этот автомобиль извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года. Грузовики "ГАЗ-АА" прозвали "Полуторками" из-за показателя грузоподъемности, который составляет 1,5 тонны.

Автомобиль, установленный на Смоленской площади у МИДа, - одна из примерно 4 тысяч машин, доставлявших в осажденный город припасы по "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

В ходе блокады поездки проходили в условиях постоянных обстрелов с воздуха. Каждая четвертая "Полуторка" из рейса не вернулась. Отмечается, что на дне Ладожского озера до сих пор лежит около тысячи таких грузовиков. После реставрации "ГАЗ-АА" был размещен на территории музея "Прорыв блокады Ленинграда".