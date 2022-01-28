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1 час назад

Мэрия и Дума Нижнего Тагила пошли на подлог

В Свердловской области создан прецедент, последствия которого могут аукнуться губернатору Евгению Куйвашеву. Федеральные власти внимательно следят за событиями в Нижнем Тагиле, именуемом в народе за особую любовь президента России Путинградом. Именно тагильчане в сложный для Владимира Путина момент 2012 года выступили в его поддержку.

Мэрия и Дума Нижнего Тагила пошли на подлог
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поставил целью избрать городскую думу исключительно из представителей "Единой России". Ближайшие выборы пройдут в сентябре 2022 года. До настоящего времени дума избиралась по смешанной системе 50 на 50.

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Градоначальник инициировал внесение поправок в Устав города, собственноручно подписав предложение избирать 27 депутатов-одномандатников. В этом случае у единороссов возрастают шансы не пустить в гордуму представителей иных партий, в первую очередь "Справедливой России" и КПРФ. Рейтинг коммунистов и эсеров растет в Нижнем Тагиле от месяца к месяцу, что ударяет по авторитету Пинаева и Куйвашева.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", мэр не знаком с Избирательным кодексом Свердловской области. В нем содержится норма: при 26 и более депутатах муниципальная дума избирается по смешанной схеме – одномандатники и представители по партийным спискам.

Фото: ИА "Реальный Тагил"

Руководство городской думы оказалось столь же безграмотным – поправки Пинаева без корректировки были вынесены на публичные слушания 15 ноября, где благодаря чиновникам скандал превратился в фарс. Устав Нижнего Тагила свели до уровня забора, на котором любой может писать на свое усмотрение.

Перед началом слушаний их организатор (городская Дума) был обязан организовать регистрацию участников. С началом мероприятия регистрация прекращается и незарегистрированные в помещение не допускаются. Протокольно зафиксировано, что регистрацию прошел 251 участник. А в голосовании приняло участие 255 человек!

В связи с допущенными нарушениями известный медиаменджер Александр Соловьев подал иск в Ленинский райсуд города, требуя признать незаконным решение Нижнетагильской гордумы о назначении публичных слушаний. Также незаконными должны быть признаны все решения, принятые на слушаниях 15 ноября.

Александр Соловьев

Суд приступил к рассмотрению иска 21 января и уже убедился в фактах, о которых сообщает Соловьев. Представитель гордумы объяснила нарушения тем, что если эти поправки в Устав, уже утвержденные депутатами, не вступят в силу, то сентябрьские выборы придется проводить по прежней смешанной системе. Спешка и глупость нижнетагильских чиновников становится вызовом избирательной системе – можно ли без последствий нарушить закон, если это нужно мэру-единороссу?

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