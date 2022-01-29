Кабмин выделил 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", - отметил Мишустин на заседании правительства 27 января.