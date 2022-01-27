Вскрылись странные детали визита посла США в МИД России

Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные детали посещения МИД России послом США Джоном Салливаном. О странностях визита она рассказа в своем Telegram-канале.

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Накануне вечером посол США в России Джон Салливан передал заместителю главы российского МИДа Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в документе предлагается дипломатический путь развития отношений, но США готовы к любому повороту событий.

Симоньян разместила фото, на котором видно, что машина посла стоит у самых дверей здания, а на переднем плане можно заметить ретро-автомобиль.

«Мария Захарова (официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. – Прим. ред.) подтвердила мне, что это не фотошоп. Именно так посол Салливан вчера уходил из МИДа», - отметила она.

В комментариях к записи пользователи мессенджера отметили, что у здания МИД стоит «полуторка – знаковый автомобиль» и связали его появление там с тем, что 27 января 1944 была снята блокада Ленинграда.

«Сегодня день снятия блокады Ленинграда, на таких грузовиках везли грузы в блокадный город по Ладоге», - пояснили они.