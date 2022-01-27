В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена после ответа США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава США Джо Байден позже решат, нужна ли им новая встреча. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, России и США предстоят «определенные контакты на рабочем уровне».
«Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда», - сказал он.
Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).
Переговоры России с НАТО и США прошли в январе. 26 января Вашингтон и альянс прислали Москве письменные ответы на ее предложения. В США попросили Россию не обнародовать документы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что «дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров». Он подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом «открытых дверей» НАТО, об этом говорится в ответе. Однако в документе есть и «позитивные моменты», отметил Блинкен.