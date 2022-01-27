В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена после ответа США

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По словам Пескова, России и США предстоят «определенные контакты на рабочем уровне».

«Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда», - сказал он.

Во время декабрьских переговоров с Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с НАТО и США прошли в январе. 26 января Вашингтон и альянс прислали Москве письменные ответы на ее предложения. В США попросили Россию не обнародовать документы.