Поводов для оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности не так много. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков сослался на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где «они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией».

«Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков воздержался от «концептуальных оценок» ответа и добавил, что Кремль не будет спешить с комментариями. По его словам, все документы сейчас находятся у Путина и потребуется время, чтобы их проанализировать.