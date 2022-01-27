Поводов для оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности не так много. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Песков сослался на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где «они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией».
«Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков воздержался от «концептуальных оценок» ответа и добавил, что Кремль не будет спешить с комментариями. По его словам, все документы сейчас находятся у Путина и потребуется время, чтобы их проанализировать.
Напомним, что 26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Как подчеркнул Госсекретарь США Энтони Блинкен, в разработке документа принимал активное участие президент Соединенных Штатов Джо Байден, который «благословил окончательный вариант документа, который был передан российской стороне».