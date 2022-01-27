В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-10° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
30 минут назад

Представитель Путина признал начало холодной войны

Новая холодная война началась после ситуации на Украине в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Путина признал начало холодной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда на Украине произошел госпереворот, который привел к непоправимым событиям, что, в соответствие с нормами международного и украинского законодательства, Крым решил стать частью РФ, тогда начались процессы, которые привели к изрядной напряженности. По многим параметрам сейчас [они] напоминают холодную войну. Это так», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

В 2013—2014 годах на Украине произошел политический кризис, в результате которого сменилась власть в стране. Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и США. После этого последовали пророссийские процессы на юго-востоке Украине. Позднее в результате референдума Крым вернулся в состав России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители