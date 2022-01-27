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29 минут назад

Мэр Новокузнецка «забанил» блогера Варламова

Instagram-аккаунт мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова заблокировал блогера Илью Варламова после комментариев к посту о строительстве дороги. Об этом рассказал Telegram-канал «Борус».

Мэр Новокузнецка «забанил» блогера Варламова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В аккаунте Кузнецова ранее рассказали, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет завершено строительство дороги к местной инфекционной больнице.

В комментариях к этой публикации Варламов спросил, зачем аккаунт мэра забанил страницу «Городских проектов» - некоммерческой организации, выступающей за развитие городской среды по правилам современной урбанистики.

«Вас же вполне нормальное спросили, зачем карман для автобуса? Каким ГОСТ вы пользовались для этого. Как-то не серьезно совсем», - написал блогер (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Борус» отмечает, что позже на странице мэра забанили Варламова и часть пользователей, а комментарии к записи отключили.

Представители мэра заявили, что комментарии были отключены, так как «начались открытые оскорбления».

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