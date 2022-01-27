Жириновский потребовал сделать его генералом

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить всем депутатам Госдумы воинские звания от ефрейтора до полковника, а ему дать генерал-майора. В своем Telegram-канале он объяснил предложение усложнением мировой политической обстановки.
По мнению политика, депутатам фракции КПРФ следует присвоить звание ефрейтора, эсерам — сержанта, единороссам — лейтенанта. Членов ЛДПР Жириновский предложил произвести в полковники.
«Ну а мне отдельно генерал-майора — его ещё первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — заявил он.
Напомним, что ранее Жириновский, комментируя обострение ситуации вокруг Украины и стягивание сил ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе, предложил запретить поставку в соседнюю страну горюче-смазочных материалов, поскольку они являются топливом для танков армии Украины.
Накануне члены партии «Единая Россия» предложили оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок вооружения.