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58 минут назад

Жириновский потребовал сделать его генералом

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить всем депутатам Госдумы воинские звания от ефрейтора до полковника, а ему дать генерал-майора. В своем Telegram-канале он объяснил предложение усложнением мировой политической обстановки.

Жириновский потребовал сделать его генералом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, депутатам фракции КПРФ следует присвоить звание ефрейтора, эсерам — сержанта, единороссам — лейтенанта. Членов ЛДПР Жириновский предложил произвести в полковники.

«Ну а мне отдельно генерал-майора — его ещё первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — заявил он.

Жириновский предложил переименовать должность Путина

Напомним, что ранее Жириновский, комментируя обострение ситуации вокруг Украины и стягивание сил ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе, предложил запретить поставку в соседнюю страну горюче-смазочных материалов, поскольку они являются топливом для танков армии Украины.

Накануне члены партии «Единая Россия» предложили оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок вооружения.

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