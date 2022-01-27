Медведев заявил о близости красных линий в отношении НАТО

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: «Мы ничего не подписывали»... Обещали. В разговорах, приватно, так, сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», — приводит его слова РИА Новости.