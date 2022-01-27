РФ призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов обратился к Западу с призывом не преувеличивать масштаб возможных антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

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По его словам, Западу не стоит преувеличивать масштаб ограничений против РФ со стороны Евросоюза.

«Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки», — заявил дипломат.

Чижов пояснил, что терминология европейских стран в плане санкций «сползает на уровень Саддама Хусейна», который говорил о «матери всех битв и матери всех бомб». Дипломат подчеркнул, что самая здравомыслящая часть западного общества и политической элиты уже убедились, что санкции против России неэффективны. Они ставят их инициаторов в достаточно сложное положение и при этом не достигают цели, считает Чижов.