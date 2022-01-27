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23 минуты назад

Россия призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов обратился к Западу с призывом не преувеличивать масштаб возможных антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

РФ призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций
Фото: ReutersReuters

По его словам, Западу не стоит преувеличивать масштаб ограничений против РФ со стороны Евросоюза.

«Можно предположить их охват, но гадать, я думаю, не входит в наши привычки», — заявил дипломат.

Чижов пояснил, что терминология европейских стран в плане санкций «сползает на уровень Саддама Хусейна», который говорил о «матери всех битв и матери всех бомб». Дипломат подчеркнул, что самая здравомыслящая часть западного общества и политической элиты уже убедились, что санкции против России неэффективны. Они ставят их инициаторов в достаточно сложное положение и при этом не достигают цели, считает Чижов.

Ранее Государственный департамент США заявил, что добьется падения экономики России в случае ее «вторжения» на Украину. Также стало известно, что Европейский союз планирует принять меры против РФ в случае кампаний по дезинформации, кибератаки или ограничении поставок газа. Один из чиновников ЕС сообщил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России, предусматривающий ограничение на конвертирование валюты, меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT и запреты на импорт и экспорт.

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