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20 минут назад

Россия созвала заседание СБ ООН из-за атак террористов в Сирии

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с недавними атаками террористической группировки «Исламское государство» (организация, запрещенная ООН) на северо-востоке Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.

Россия созвала заседание СБ ООН из-за атак террористов в Сирии
Фото: ReutersReuters

По его словам, власти России глубоко обеспокоены сообщениями о нападении террористов на северо-востоке Сирии и в целом проблемами с безопасностью в этом регионе страны.

Дипломат пояснил, что Москва предложила ООН в ближайшее время провести отдельное заседание. Согласно предложенному варианту, со своим докладом по поводу сложившейся ситуации выступит заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков. Он и прочие представителей секретариата ООН расскажут о недавних событиях на северо-востоке Сирии.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев сообщил, что в сирийском Заевфратье за минувшие сутки произошли четыре теракта. В результате действий террористов погибли два мирных жителя и четыре представителя курдских формирований.

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