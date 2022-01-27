Россия созвала заседание СБ ООН из-за атак террористов в Сирии

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По его словам, власти России глубоко обеспокоены сообщениями о нападении террористов на северо-востоке Сирии и в целом проблемами с безопасностью в этом регионе страны.

Дипломат пояснил, что Москва предложила ООН в ближайшее время провести отдельное заседание. Согласно предложенному варианту, со своим докладом по поводу сложившейся ситуации выступит заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков. Он и прочие представителей секретариата ООН расскажут о недавних событиях на северо-востоке Сирии.