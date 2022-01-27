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41 минуту назад

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.

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