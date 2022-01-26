Жириновский призвал к войне с Западом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал к войне со странами Запада. По его словам, конфликт неизбежен, и у России есть все шансы выйти из него победительницей.

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В эфире ЛДПР-ТВ Жириновский заявил, что из-за противостояния с США и Европой Россия не может справиться с внутренними проблемами: сокращением рождаемости и продолжительности жизни, бедностью.

«Если мы военным путем не решим проблему противостояния с Западом, то все то, что нам мешает жить, останется и будет усугубляться и ухудшаться», - уверен политик.

По мнению лидера ЛДПР, чтобы улучшить ситуацию внутри страны, «бросить огромные деньги на питание, жилье и здравоохранение», сначала надо «покончить с угрозой с Запада».

«А для этого Запада не должно быть», - резюмировал Жириновский.

По его словам, Россия должна заставить Запад распустить армии, уничтожить ядерное оружие, отойти от границ РФ, распустить военные блоки, прекратить русофобию и отменить все санкции. При этом западные границы России должны вернуться к параметрам времен СССР.