В кабмине заявили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях

В пресс-службе правительства России заявили, что у премьер-министра Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так в кабмине прокомментировали появление в Instagram аккаунта от имени премьера.

"Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно, все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе премьер-министра и правительства не имеют", - заявили в пресс-службе.

Также россиян призвали быть внимательнее и проверять достоверность информации из интернета.

До этого в СМИ появилась информация, что Мишустин попросил своих подписчиков в сторис в Instagram оценить работу губернаторов.

Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя в соцсети.