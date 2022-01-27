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48 минут назад

В кабмине заявили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях

В пресс-службе правительства России заявили, что у премьер-министра Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает "Интерфакс".

В кабмине заявили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так в кабмине прокомментировали появление в Instagram аккаунта от имени премьера.

"Аккаунт, о котором идет речь, не является официальным аккаунтом председателя правительства и пресс-службы правительства. Соответственно, все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе премьер-министра и правительства не имеют", - заявили в пресс-службе.

Также россиян призвали быть внимательнее и проверять достоверность информации из интернета.

До этого в СМИ появилась информация, что Мишустин попросил своих подписчиков в сторис в Instagram оценить работу губернаторов.

Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя в соцсети.

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