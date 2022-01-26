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43 минуты назад

Лавров анонсировал визит главы британского МИД в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Лавров анонсировал визит главы британского МИД в Москву
Фото: Leon Neal / ReutersLeon Neal / Reuters

«Мы уже согласовали дату. Это будет в течение двух недель», — анонсировал Сергей Лавров в разговоре с журналистами в среду, 26 января.

Ранее госпожа Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. Она также не исключила персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

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