Лавров заявил, что легендарного советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России

Легендарный советский разведчик Рихард Зорге может быть перезахоронен в России. Об этом рассказал во время выступления в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что переговоры по поводу перезахоронения Зорге уже ведутся между Россией и Японией.

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«Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге», — сообщил министр иностранных дел России.

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По словам Лаврова, в настоящий момент «есть инициатива перезахоронить его [Зорге] уже на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды».

В декабре 2019 года Япония передала России землю с могилы Зорге в рамках акции «Горсть памяти», рассказал замглавы Минобороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов. Оборонное ведомство также получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

Посольство РФ в Японии в октябре 2020 года получило права на могилу Зорге на кладбище Тама в Токио. Военный атташе российского диппредставительства Сергей Шашков отмечал, что родственники гражданской жены резидента Ханако Исии оформили завещание о передаче прав на это захоронение Москве.

Зорге после казни в тюрьме Сугамо был похоронен в братской могиле. В 1949 году его гражданская жена Ханако Исии добилась разрешения на эксгумацию. Женщина опознала останки и перезахоронила их на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги.

При этом Исии до самой смерти ухаживала за могилой советского разведчика. После ее смерти в 2000 году права на захоронение перешли к племяннице. Она скончалась в 2019-м.

Президент России Владимир Путин признавался, что в школьные годы для него авторитетом был советский разведчик Рихард Зорге. «На Зорге [хотел походить] в старших классах школы», — говорил российский лидер.

Известно, что немец по происхождению Рихард Зорге работал на Советский союз в Германии, Японии и других странах под псевдонимами Рамзай, Инсон, Зонтер. В 1941 году разведчик рассаказал советскому командованию о готовящемся нападении немцев. Он также предупредил Москву о планах Японии на тихоокеанском театре военных действий и нежелании Токио нападать на СССР.

Осенью 1941 года Рихарда Зорге, работавшего в Японии, арестовала полиция. 29 сентября 1943 года легендарного разведчика приговорили к смертной казни через повешение. 7 ноября 1944 года Зорге был казнен в тюрьме Токио. В 1964 году Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.