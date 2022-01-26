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1 час назад

Лавров заявил, что Столтенберг потерял связь с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

Лавров: генсек НАТО потерял связь с реальностью
Фото: ТАССТАСС

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", - сказал Лавров.

В понедельник Североатлантический альянс сообщил, что страны НАТО приводят силы в готовность и "направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее". Столтенберг в свою очередь утверждал, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе "не угрожает России" и не мешает диалогу с ней.

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