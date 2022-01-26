Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме, попросил фотографа ему не мешать. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Пул №3».
Выступая перед депутатами, глава МИД России обратился с просьбой к фотографу, который решил сделать несколько кадров.
«Можно не щелкать, пожалуйста? Можно телефоном, он беззвучный», — попросил Сергей Лавров.
Ранее глава МИД РФ во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому журналисту, который в это время записывал видеокомментарий. Российский дипломат попросил журналистов «не давать интервью» во время пресс-конференций. Также Сергей Лавров просил не мешать и журналиста BBС, который прервал его выступление на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана, расставляя микрофоны.