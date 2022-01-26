В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
1 час назад

Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%.

"Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%", - сказал российский лидер на встрече с главами ведущих итальянских компаний в среду.

По его данным, безработица в РФ "держится на историческом минимуме - 4,3%". "Действующими в нашей стране компаниями активно используются самые разнообразные механизмы поддержки. Они пользуются этим, потому что мы им предлагаем - и нашим, и зарубежным партнерам", - отметил Путин.

Президент напомнил, что "зарубежные корпорации, локализовавшие производство на территории России, получают дополнительные льготы, могут пользоваться налоговыми преференциями в особых экономических зонах, работать на основе специальных инвестиционных контрактов". Глава государства обратил внимание и на то, что "в середине текущего года вступит в силу льготный порядок оформления вида на жительство для иностранных инвесторов".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители