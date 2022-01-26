Лавров сделал замечание фотографам во время выступления в Госдуме

Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание фотографам, которые присутствовали на его выступлении в Госдуме. Об этом в среду, 26 января, сообщает РИА Новости.

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Выступая на правительственном часе в нижней палате парламента, министр прервал свою речь, чтобы обратиться к фотокорреспондентам, которые пытались запечатлеть его на камеру.

«Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое», — сказал Лавров. При этом он отметил, что не возражает, чтобы его снимали на камеры в беззвучном режиме.

Ранее в январе Лавров пошутил над журналистами в ходе своей встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Журналисты и фотографы, работающие на мероприятии, не успели заснять момент рукопожатия двух политиков, после чего глава российского МИД в шутку укорил их, отметив, что их задача — поймать момент.