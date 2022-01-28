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21 минуту назад

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССАлексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ранее пожизненное заключение могло назначаться только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Новый закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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