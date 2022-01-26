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42 минуты назад

Путин заявил об историческом минимуме безработицы

Ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - макроэкономическая стабильность, заявил президент на встрече с итальянскими бизнесменами. Этому уделяется и будет уделяться приоритетное внимание, заверил он.

Путин заявил об историческом минимуме безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - заявил Владимир Путин.

По оценкам, по итогам прошедшего года рост ВВП составил примерно 4,5 процента, сказал президент.

"Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3 процента", - отметил он.

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