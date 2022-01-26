В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
27 минут назад

Лавров одернул фотографа на «Правительственном часе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме, попросил фотографа ему не мешать. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Выступая перед депутатами, глава МИД России обратился с просьбой к фотографу, который решил сделать несколько кадров.

«Можно не щелкать, пожалуйста? Можно телефоном, он беззвучный», — попросил Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому журналисту, который в это время записывал видеокомментарий. Российский дипломат попросил журналистов «не давать интервью» во время пресс-конференций. Также Сергей Лавров просил не мешать и журналиста BBС, который прервал его выступление на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана, расставляя микрофоны.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Facebook, ругает ли Сергей Лавров сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

«После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», - заметила она.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители