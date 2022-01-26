Ранее глава МИД РФ во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому журналисту, который в это время записывал видеокомментарий. Российский дипломат попросил журналистов «не давать интервью» во время пресс-конференций. Также Сергей Лавров просил не мешать и журналиста BBС, который прервал его выступление на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана, расставляя микрофоны.