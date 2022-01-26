Путин назвал Италию одним из ключевых партнеров России

"Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив", - заметил Владимир Путин. Но сотрудничество в экономике удалось сохранить на довольно высоком уровне. За одиннадцать месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8 процента - до 27,5 млрд долларов, и президент полагает, что после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 млрд.