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2 часа назад

Путин назвал Италию одним из ведущих экономических партнеров

Италия находится на третьем месте среди стран ЕС по уровню товарооборота с Россией, он может превысить 30 млрд долларов. Об этом заявил президент на встрече по видеосвязи с итальянскими бизнесменами.

Путин назвал Италию одним из ключевых партнеров России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив", - заметил Владимир Путин. Но сотрудничество в экономике удалось сохранить на довольно высоком уровне. За одиннадцать месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8 процента - до 27,5 млрд долларов, и президент полагает, что после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 млрд.

"Мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией", - заявил Путин. Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют порядка пяти миллиардов долларов, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в три миллиарда, констатировал он.

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