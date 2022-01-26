Путин 28 января поговорит с Макроном по телефону

Представители СМИ поинтересовались, есть ли в планах контакт с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. "Насколько мне известно, никаких официальных обращений не было . Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание. Поэтому по Джонсону пока понимания нет", - сообщил представитель Кремля.