В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
1 час назад

Володин: МИД может всегда рассчитывать на поддержку Госдумы

Все политические фракции Госдумы единодушны в поддержке внешней политики России и деятельности министра иностранных дел, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой МИД Сергеем Лавровым.

Володин: МИД может всегда рассчитывать на поддержку Госдумы
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

«Пять политических фракций присутствуют, у каждой свой взгляд, но в этом вопросе мы едины: деятельность (МИД — прим. ред.) эффективна, министр может всегда рассчитывать на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, здесь нет разных политических мнений и столкновения идеологических платформ», — подчеркнул спикер, обращаясь к Лаврову.

По словам Володина, внешняя политика России, проводимая Президентом Владимиром Путиным и МИД, «эффективна как никогда».

«Экскурс (в ходе правительственного часа — прим. ред.) был и в советский период, и в царскую Россию. Но получается лучше, чем раньше. Дай Бог, чтобы так и было», — резюмировал председатель Госдумы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители