Володин: МИД может всегда рассчитывать на поддержку Госдумы

Все политические фракции Госдумы единодушны в поддержке внешней политики России и деятельности министра иностранных дел, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой МИД Сергеем Лавровым.

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«Пять политических фракций присутствуют, у каждой свой взгляд, но в этом вопросе мы едины: деятельность (МИД — прим. ред.) эффективна, министр может всегда рассчитывать на поддержку парламента. Тылы у вас монолитны, здесь нет разных политических мнений и столкновения идеологических платформ», — подчеркнул спикер, обращаясь к Лаврову.

По словам Володина, внешняя политика России, проводимая Президентом Владимиром Путиным и МИД, «эффективна как никогда».