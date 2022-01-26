В ГД прошел «правительственный час» с Министром иностранных дел РФ

В Государственной Думе 26 января состоялся «правительственный час» с участием Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на тему «Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации».

Представители всех фракций задали Министру свои вопросы. Состоялись выступления председателей комитетов по международным делам, по делам СНГ,евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по контролю. В ходе «правительственного часа» также выступили представители фракций ГД.

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Также по итогам «правительственного часа» депутаты единогласно поддержали постановление «Об информации Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об актуальных вопросах внешней политики РФ», где призвали «одобрить деятельность МИДРФ по обеспечению национальных интересов и реализации стратегическихнациональных приоритетов РФ».

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что такое происходит «крайнередко».

«ГосударственнаяДума высказала свою оценку внешнеполитического ведомства. Все едины во мнении,несмотря на то что здесь пять политических фракций присутствует. У каждой былсвой взгляд, но в этом вопросе мы едины: деятельность эффективна, Министр можетвсегда рассчитывать на поддержкупарламента», — сказал он.

«Тылы у вас монолитны, и здесь нет разныхполитических мнений и столкновений идеологических платформ: за страну, за людей. Деятельность нашего государства в этом вопросе во главе с ПрезидентомВладимиром Путиным и Министром Сергеем Лавровым эффективна как никогда», —подчеркнул Вячеслав Володин.

Безопасность надежно защищена

В ходе выступления в Государственной Думе Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что «в любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах».

Сергей Лавров также сообщил, что США и их европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию России.

«В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны», — сказал он.

«О ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался Президент. Все принципиальные акценты он расставил недавно в ходе расширенных заседаний коллегий нашего Министерства и Министерства обороны, в других своих выступлениях и пресс-конференциях. На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», — заявил Министр иностранных дел.

Он также указал, что государства так называемого исторического Запада по прежнему не готовы принять реалии формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одного государства.

Возможность ответных мер

Руководитель МИД РФ сообщил, что Москва не даст «замотать» в дискуссияхпредложения по гарантиям безопасности.

Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свойагрессивный курс и проигнорирует требования России, то, по его словам, Москва, как не раз заявлял Президент, примет необходимыеответные меры.

Министр также рассказал, что Россия надеется на этой неделе получить ответот США и НАТО на свои предложения по безопасности.

«21 января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил — и мы надеемся, чтоэти заверения будут реализованы, — передать нам уже на этой неделе письменные постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям», — сообщил Сергей Лавров.

По его словам, «в зависимости от содержания этого ответа, который ожидаетсяна этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из другихведомств предложения Президенту о дальнейших шагах».

Ситуация на Украине

Министр в ходе «правительственного часа» рассказал о ситуации вокруг Украины. Он напомнил о проведенииСША и их европейскими союзниками «все более провокационных военных маневроввблизи наших границ, втягивании в натовскую орбиту киевского режима,поставках ему летального оружия и его подталкивании к осуществлению прямыхпровокаций в отношении РФ».

«И на этом фоне особенно цинично звучат требованияв наш адрес прекратить военные учения на нашей собственной территории, на чтомы имеем полное неоспоримое право», — сказал он.

«Ведомые США западники пытаются противостоять объективному ходу истории,стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество», — добавил Министр.

Также он напомнил о важности реализации Минских соглашений. «Постоянно призываем США, Францию, Германию,других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить егок неукоснительному выполнению минских договоренностей», — сообщил СергейЛавров.

Руководитель МИД РФ заверил, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине. «Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны», — отметил он.

Международное сотрудничество

Министр иностранных дел также сообщил о развитии сотрудничества с партнерами по международной арене. Он заявил, что углубляется партнерство со странами Африки, Латинской Америки, Китаем. По словам Сергея Лаврова, Россиянацелена на диалог, поиск баланса интересов.

«Хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке, служит российско-китайское стратегическое партнерство. По некоторым параметрам оно вышло на более продвинутый уровень, чем даже традиционный военно-политический альянс», — сказал он.

Сергей Лавров отметил, что Россия также развивает отношения с Индией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, так как находит это перспективным.

При этом, говоря о Китае, руководитель МИД РФ заявил, что Запад пытаетсянаказать РФ и КНР при помощи разных «негодных инструментов», в том числесанкций.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику, — прежде всегонашу страну и КНР — [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощивсяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и многого другого», — сказал он.

Также Министр иностранных дел отметил, что на регулярной основе продолжаются тесные контакты между МИД РФ и Федеральным Собранием. Он подчеркнул важность дальнейшего развития парламентской дипломатии.

Позиция комитетов ГД

В ходе «правительственного часа» выступили главы трех комитетов ГД — Председатель Комитета по контролю Олег Морозов, Председатель Комитета по международным делам ЛеонидСлуцкий и Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Олег Морозов подчеркнул, что депутатский корпус поддерживает курс, которыйпроводит МИД РФ, и сегодняшний «правительственный час» тому подтверждение. По его словам, Министерство иностранных дел (МИД) — главный проводник интересовРоссии на международной арене, который профессиональнопродвигает свою линию, проявляя при этом осторожность.

Леонид Слуцкий, в свою очередь, рассказал о развитии парламентскойдипломатии. Так, он сообщил, что в 2022 году пройдет третий международный форум«Развитие парламентаризма». Он, по словам депутата, «будет посвященактуальнейшей на сегодняшний день климатической повестке». Также в пятый разпройдет Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

«По всем этим и многим другим инициированным нами форматам мы находимся в тесном взаимодействии с МИД. Поэтому форматы эти развиваются удачно, успешно», — заявил Леонид Слуцкий.

Председатель Комитета по международным делам подчеркнул, что Сергей Лавроввсегда открыт для предложений депутатов.