В России осудили жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса

Жалоба Украины по поводу вывоза детей из Донбасса, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), неприемлема и достойна осуждения, поскольку Россия не делала этого принудительно. Об этом заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов во время судебного заседания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Цитату приводит РИА Новости.