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1 час назад

В России осудили жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса

Жалоба Украины по поводу вывоза детей из Донбасса, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), неприемлема и достойна осуждения, поскольку Россия не делала этого принудительно. Об этом заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов во время судебного заседания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Цитату приводит РИА Новости.

В России осудили жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса
Фото: Vincent Kessler / ReutersVincent Kessler / Reuters

Представитель РФ назвал жалобу Киева неприемлемой и необоснованной. Более того, Виноградов утверждает, что факты и обстоятельства этого дела не свидетельствуют о нарушении Конвенции в связи с добровольным перемещением детей в сопровождении взрослых: Москва пошла на такой шаг исключительно ради спасения жизни и здоровья детей.

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