Россия не получила ответ от НАТО по гарантиям безопасности

НАТО пока не предоставила ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

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Грушко заявил, что «следующий этап будет, когда получим их ответы, пока ничего не получали», передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

По его словам, Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.