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55 минут назад

Россия не получила ответ от НАТО по гарантиям безопасности

НАТО пока не предоставила ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Россия не получила ответ от НАТО по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грушко заявил, что «следующий этап будет, когда получим их ответы, пока ничего не получали», передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

По его словам, Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы не будет размещать боевые подразделения на Украине.

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