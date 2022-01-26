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20 минут назад

Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественник Карин Кнайсль. Об этом сообщает издание Kurier.

Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным
Фото: ReutersReuters

Говоря о близких отношениях между Кнайсль и Путиным, которые танцевали на свадьбе первой, Шалленберг отверг подобную возможность для себя.

"Как у мужчины у меня не было бы соблазна танцевать с Путиным, и я бы не стал этого делать", - сказал глава австрийского министерства иностранных дел.

Свадебный танец Путина с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль состоялся в 2018 году. После свадьбы критики осудили бывшую чиновницу за то, что, когда танец закончился, она сделала реверанс, - его эксперты расценили как знак подчинения российскому лидеру.

В 2021 году Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти".

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Ранее "Газета.Ru" передавала слова Шалленберга, что для введения новых санкций в отношении России можно использовать другие рычаги, помимо газопровода "Северный поток - 2".

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