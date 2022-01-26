Матвиенко озвучила планы Киева на Донбасс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Украины, скорее всего, планируют решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом сообщает ТАСС.

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«Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем», - сказала Матвиенко.

По ее словам, также Украина, «по рекомендациям западных хозяев», может готовить различные провокации, чтобы «в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию».

Спикер подчеркнула, что Запад развязал против России «настоящую информационную войну».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока.

Он отмечал, что украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказывал, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев.

По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. Он заявил, что подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».