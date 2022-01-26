Матвиенко озвучила планы Киева на Донбасс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Украины, скорее всего, планируют решить проблему Донбасса силовым путем. Об этом сообщает ТАСС.
«Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем», - сказала Матвиенко.
По ее словам, также Украина, «по рекомендациям западных хозяев», может готовить различные провокации, чтобы «в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию».
Спикер подчеркнула, что Запад развязал против России «настоящую информационную войну».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока.
Он отмечал, что украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».
Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказывал, что ему поступили разведданные о провокациях в Донбассе, которые якобы готовит Киев.
По словам Басурина, из разведданных следует, что Украина готовит шесть спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. Он заявил, что подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».
Басурин утверждал, что украинские военные будут переодеты в форму бойцов Народной милиции и российских спецназовцев, чтобы подставить Россию.