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1 час назад

Матвиенко уличила Запад в информационной войне против России

Страны Запада развернули против России информационную войну, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она заявила на пленарном заседании Совфеда в среду, 26 января, передаёт «Парламентская газета». По её словам, за этим скрывается активное военное освоение Украины, где вместо выполнения Минских соглашений фиксируются поставки наступательного вооружения.

Матвиенко уличила Запад в информационной войне против России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Против России Западом развязана настоящая информационная война <...> Истерия западных стран по обвинению России в агрессии, о якобы готовящемся нападении на Украину зашкаливает. И, как всегда, без каких-либо оснований и доказательств, — сказала Матвиенко.

Она добавила, что в реальности «за этим туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины», с поставкой наступательного, в том числе летального вооружения вместо выполнения Минских соглашений.

Западные СМИ неоднократно публиковали материалы о якобы готовящемся российском «вторжении» на территорию Украины. Ряд стран эвакуировали из страны сотрудников дипломатических ведомств и их семьи.

25 января о таком решении объявили власти Канады. Отмечается, что причиной стала «дестабилизирующая деятельность» России вблизи границ с Украиной. При этом вывезены будут лишь семьи дипломатов. Сами работники дипмиссии пока останутся в Киеве и будут следить за развитием событий.

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