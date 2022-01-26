Матвиенко уличила Запад в информационной войне против России

Страны Запада развернули против России информационную войну, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, об этом она заявила на пленарном заседании Совфеда в среду, 26 января, передаёт «Парламентская газета». По её словам, за этим скрывается активное военное освоение Украины, где вместо выполнения Минских соглашений фиксируются поставки наступательного вооружения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Против России Западом развязана настоящая информационная война <...> Истерия западных стран по обвинению России в агрессии, о якобы готовящемся нападении на Украину зашкаливает. И, как всегда, без каких-либо оснований и доказательств, — сказала Матвиенко.

Она добавила, что в реальности «за этим туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины», с поставкой наступательного, в том числе летального вооружения вместо выполнения Минских соглашений.

Западные СМИ неоднократно публиковали материалы о якобы готовящемся российском «вторжении» на территорию Украины. Ряд стран эвакуировали из страны сотрудников дипломатических ведомств и их семьи.