Матвиенко выступила за химическую кастрацию педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить опыт друг стран по применению химической кастрации педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

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Она также отметила, что необходимо изучить опыт других стран в этом вопросе.

"В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств", – предложила Матвиенко.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.