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40 минут назад

Матвиенко предложила изучить возможность химической кастрации педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить опыт друг стран по применению химической кастрации педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко выступила за химическую кастрацию педофилов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также отметила, что необходимо изучить опыт других стран в этом вопросе.

"В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств", – предложила Матвиенко.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

До этого такая ответственность наступала лишь в отношении тех, кто совершил повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

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