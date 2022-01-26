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1 час назад

Матвиенко выступила за утверждение Дня народных художественных промыслов

Текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России, и «логично будет», если в ближайшие месяцы будет принято решение об учреждении в стране новой праздничной даты — Дня народных художественных промыслов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 января на пленарном заседании, открывающем весеннюю сессию палаты регионов.

Матвиенко выступила за утверждение Дня народных художественных промыслов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В РФ утверждена Концепция развития творческих индустрий до 2030 года. По словам Матвиенко, в рамках этого документа впервые народные художественные промыслы и ремёсла приобрели статус креативных индустрий. «Надо продолжить работу по совершенствованию мер государственной поддержки этой сферы. Свою лепту должна внести и наша Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов», — считает спикер верхней палаты.

Она сообщила о своём поручении коллегам-сенаторам, чтобы они «поддержали высказанную регионами инициативу об утверждении Дня художественных народных промыслов» в России. «Прошу активно заняться этой работой — логично будет принять такое решение в этом году», — считает Матвиенко.

Президент Владимир Путин в конце декабря 2021 года подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в целях сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Ранее Минкульт уведомил о начале разработки проекта нормативного правового акта, который будет направлен на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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