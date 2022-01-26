Матвиенко выступила за утверждение Дня народных художественных промыслов

Текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России, и «логично будет», если в ближайшие месяцы будет принято решение об учреждении в стране новой праздничной даты — Дня народных художественных промыслов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 января на пленарном заседании, открывающем весеннюю сессию палаты регионов.
В РФ утверждена Концепция развития творческих индустрий до 2030 года. По словам Матвиенко, в рамках этого документа впервые народные художественные промыслы и ремёсла приобрели статус креативных индустрий. «Надо продолжить работу по совершенствованию мер государственной поддержки этой сферы. Свою лепту должна внести и наша Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов», — считает спикер верхней палаты.
Она сообщила о своём поручении коллегам-сенаторам, чтобы они «поддержали высказанную регионами инициативу об утверждении Дня художественных народных промыслов» в России. «Прошу активно заняться этой работой — логично будет принять такое решение в этом году», — считает Матвиенко.
Президент Владимир Путин в конце декабря 2021 года подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в целях сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Ранее Минкульт уведомил о начале разработки проекта нормативного правового акта, который будет направлен на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.