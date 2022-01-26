Матвиенко выступила за утверждение Дня народных художественных промыслов

Текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России, и «логично будет», если в ближайшие месяцы будет принято решение об учреждении в стране новой праздничной даты — Дня народных художественных промыслов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 января на пленарном заседании, открывающем весеннюю сессию палаты регионов.

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В РФ утверждена Концепция развития творческих индустрий до 2030 года. По словам Матвиенко, в рамках этого документа впервые народные художественные промыслы и ремёсла приобрели статус креативных индустрий. «Надо продолжить работу по совершенствованию мер государственной поддержки этой сферы. Свою лепту должна внести и наша Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов», — считает спикер верхней палаты.